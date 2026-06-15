Η Φαίη Σκορδά έδωσε μια χιουμοριστική απάντηση στα σενάρια που τη θέλουν να ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno», ο μάγειρας Χρήστος Βέργαδος της ευχήθηκε «η ώρα η καλή», αναφερόμενος στον φημολογούμενο γάμο της.

Η παρουσιάστρια, χαμογελώντας, απάντησε: «Μην ανησυχείς, δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι».

Η ατάκα της προκάλεσε γέλια στο πλατό και θεωρήθηκε από πολλούς ως μία έμμεση αναφορά στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να βρίσκεται κοντά στην επισημοποίηση της σχέσης της.

Η Φαίη Σκορδά διατηρεί σχέση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη εδώ και περίπου πέντε χρόνια, επιλέγοντας να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρότι δεν επιβεβαίωσε κάποιον επικείμενο γάμο, η απάντησή της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις στο μέλλον.

Govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη