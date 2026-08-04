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Μετά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Κύπρο, η Φαίη Σκορδά επέλεξε τη Ρόδο για να συνεχίσει τις καλοκαιρινές της διακοπές, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από την καθημερινότητα.

Η παρουσιάστρια έδωσε μια μικρή γεύση από το ταξίδι της μέσα από ένα Instagram Story, αποκαλύπτοντας ότι απολαμβάνει τη διαμονή της σε μια πολυτελή βίλα του συγκροτήματος Martinis Villas.

Το κατάλυμα ξεχωρίζει για την ιδιωτικότητα και τις υψηλού επιπέδου παροχές του, διαθέτοντας ιδιωτικές πισίνες, καταπράσινους εξωτερικούς χώρους και εγκαταστάσεις που προσφέρουν μια εμπειρία απόλυτης χαλάρωσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το κόστος διαμονής κατά την καλοκαιρινή περίοδο διαμορφώνεται περίπου από 1.000 έως 1.500 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με τον τύπο της βίλας και τις υπηρεσίες που επιλέγονται.

Η Φαίη Σκορδά φαίνεται να αξιοποιεί τις ημέρες του καλοκαιριού για ξεκούραση, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επιλέγοντας έναν προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, ιδιωτικότητα και φυσική ομορφιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Martinis Villas Rhodes (@martinisvillas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Martinis Villas Rhodes (@martinisvillas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Martinis Villas Rhodes (@martinisvillas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Martinis Villas Rhodes (@martinisvillas)

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