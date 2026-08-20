Η Φαίη Σκορδά φαίνεται πως δεν αφήνει στην άκρη τη γυμναστική ούτε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της, διατηρώντας σταθερά τις συνήθειές της όπου κι αν βρίσκεται.

Το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την προπόνησή της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πώς επιλέγει να παραμένει δραστήρια ακόμη και μακριά από την Αθήνα.

Στο βίντεο, η Φαίη Σκορδά εμφανίζεται με μαύρο αθλητικό outfit και πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα με ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κοιλιακούς, γέφυρες, καθώς και ασκήσεις που στοχεύουν στα πόδια και τους γλουτούς, αποδεικνύοντας πως για την παρουσιάστρια η άσκηση αποτελεί σταθερό κομμάτι της ρουτίνας της, ακόμη και την περίοδο των διακοπών.

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