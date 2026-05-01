Μια ατάκα από την Βίκυ Παγιατάκη ήταν αρκετή για να φέρει στιγμιαία αμηχανία στη Φαίη Σκορδά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno».

Η αστρολόγος εμφανίστηκε στο πλατό κρατώντας ένα μαγιάτικο στεφάνι, κάνοντας μια συμβολική αναφορά στα στεφάνια λεμονιάς που φορούν οι νύφες και προχώρησε σε μια πρόβλεψη για τον επικείμενο γάμο της παρουσιάστριας με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Ωστόσο, η διατύπωσή της μπέρδεψε τη Φαίη Σκορδά, η οποία αρχικά δεν κατάλαβε τι ακριβώς εννοούσε.

Όταν τελικά συνειδητοποίησε ότι η Βίκυ Παγιατάκη μιλούσε για πιθανή καθυστέρηση στον γάμο, αντέδρασε εμφανώς προβληματισμένη, ρωτώντας ευθέως: «Μου έκανες πρόβλεψη τώρα; Έχουμε κάτι αρνητικό;». Η αστρολόγος έσπευσε να την καθησυχάσει, λέγοντας: «Όχι, μια καθυστέρηση προβλέπω… δεν εννοώ κάτι κακό».

Παρόλα αυτά, η παρουσιάστρια συνέχισε να δείχνει ανήσυχη, ρωτώντας: «Τι καθυστέρηση; Τι ήταν αυτό που με βρήκε; Είδες κάτι κακό; Θα πάθουμε κάτι;», με τη Βίκυ Παγιατάκη να επιμένει πως δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό, παρά μόνο μια χρονική μετατόπιση στο γεγονός.

Η στιγμή αυτή προκάλεσε αμηχανία, αλλά και χαμόγελα στο πλατό, με τη Φαίη Σκορδά να προσπαθεί να καταλάβει αν η «πρόβλεψη» είχε ουσιαστικό αντίκτυπο ή ήταν απλώς μια γενική αστρολογική εκτίμηση.

