Η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης απαθανατίστηκαν σε μια από τις σπάνιες κοινές κοσμικές εμφανίσεις τους.

Η παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας έδωσαν το «παρών» στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο ιστορικός οίκος γιόρτασε ένα αιώνα παρουσίας στην ελληνική υψηλή κοσμηματοποιία με μια λαμπερή βραδιά, στην οποία παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η επετειακή έκδοση «Vourakis-100 Years of Heritage», ενώ αποκαλύφθηκε και το συλλεκτικό κόσμημα «Vourakis by Minas», που δημιούργησε ο Arion Spyridis.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Φαίη Σκορδά, η οποία έφτασε στην εκδήλωση μαζί με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί, σε ένα ακόμη σπάνιο κοινό στιγμιότυπο, αφού ο σύντροφος της παρουσιάστριας διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει γενικά τη δημοσιότητα.

Για τη βραδιά, η Φαίη Σκορδά επέλεξε ένα κομψό total white σύνολο. Φόρεσε ένα σατέν slip dress σε ivory απόχρωση, με θηλυκό ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με oversized λευκό blazer ριγμένο στους ώμους. Ολοκλήρωσε το look με nude μυτερές γόβες και ένα εντυπωσιακό χρυσό κολιέ, ενώ κράτησε τα μαλλιά της σε χαμηλό, ανεπιτήδευτο updo.

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Η απάντηση on camera για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη