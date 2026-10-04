Η Φαίη Σκορδά έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά και στη δύναμη που μπορεί να έχει μια ευχή.

Ως Πρέσβειρα του Make-A-Wish Ελλάδος, η παρουσιάστρια συμμετείχε στην Αστερομέρα 2026, στηρίζοντας για ακόμη μία φορά το έργο του οργανισμού.

Η παρουσία της Φαίης Σκορδά στην Αστερομέρα

Το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», όπου πραγματοποιήθηκε η φετινή Αστερομέρα του Make-A-Wish Ελλάδος.

Η παρουσιάστρια ανέλαβε την παρουσίαση της εκδήλωσης μαζί με τη συντονιστική ομάδα του προγράμματος «Αστέρι της Ευχής», συμμετέχοντας σε μια ημέρα αφιερωμένη στην προσφορά, τη συμμετοχή και κυρίως, στα παιδιά που έχουν ανάγκη από στήριξη και αισιοδοξία.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί στο επίκεντρο

Στη φετινή Αστερομέρα συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι έλαβαν μέρος στον Δημιουργικό Διαγωνισμό 2025-2026 του προγράμματος «Αστέρι της Ευχής».

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια γιορτή για τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και της προσφοράς, ενώ κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και η νέα καμπάνια του προγράμματος.

Η Φαίη Σκορδά, με τη σταθερή παρουσία της στις δράσεις του Make-A-Wish Ελλάδος, βρέθηκε για ακόμη μία φορά δίπλα στα παιδιά, στηρίζοντας έμπρακτα έναν σκοπό που έχει ως στόχο να κάνει τις ευχές τους πραγματικότητα.

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

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