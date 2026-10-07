Η Φαίη Σκορδά φαίνεται να βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς προπόνησης, και φροντίζει να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση, ακόμη και όσο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη.

Η παρουσιάστρια, που ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, έχει βάλει τη γυμναστική στο καθημερινό της πρόγραμμα.

Μπορεί το επόμενο επαγγελματικό της βήμα να βρίσκεται ήδη στα σκαριά, ωστόσο η ίδια δεν παραμελεί τις προσωπικές της συνήθειες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση και την ευεξία.

Μέσα από βίντεο που ανέβασε στα social media, η Φαίη Σκορδά έδωσε στους διαδικτυακούς φίλους της μια γεύση από την προπόνησή της. Με ιμάντες, βάρη και ασκήσεις πιλάτες, η παρουσιάστρια ακολουθεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα, καταβάλλοντας έντονη προσπάθεια, προκειμένου να παραμένει σε φόρμα.

Η Φαίη Σκορδά φαίνεται ότι αξιοποιεί τον χρόνο της μέχρι την τηλεοπτική της επιστροφή, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές προετοιμασίες με τη φροντίδα του εαυτού της.

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govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Η ξεχωριστή εμφάνιση στο Make-A-Wish 2026