Νέα τηλεοπτική σελίδα άνοιξε η Φαίη Σκορδά το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, επιστρέφοντας στον ΑΝΤ1 με τη νέα της εκπομπή «For You».

Η παρουσιάστρια βρέθηκε ξανά στο κανάλι έπειτα από τέσσερα χρόνια, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην πορεία της την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Με ανεβασμένη διάθεση και φορώντας ένα ροζ σύνολο, η Φαίη Σκορδά καλωσόρισε τους τηλεθεατές και μίλησε για την επιστροφή της, αλλά και για τη χαρά της που θα βρίσκεται ξανά καθημερινά σε επικοινωνία μαζί τους.

Τα πρώτα λόγια στην πρεμιέρα

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της & παραδέχτηκε πως είχε αρκετό καιρό να βρεθεί μπροστά στις κάμερες με αυτή τη μορφή και πως ανυπομονούσε να συναντήσει ξανά το τηλεοπτικό κοινό.

«Φοβάμαι σήμερα, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχω βγει στον αέρα, ότι θα ξεκινήσω να μιλάω και δε θα σταματάω. Μου λείψατε, μου έλειψε αυτή η επικοινωνία που έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω επιστρέψει στο κανάλι μου, που έχω επιστρέψει στον ΑΝΤ1. Πρώτη φορά για μένα στο Σαββατοκύριακο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την εκπομπή και σε εσάς βεβαίως γιατί ξέρω ότι όλοι σας και μπροστά και πίσω από τις κάμερες βρίσκεστε εδώ από επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συνεργάτες της και οι ευχές του Δημήτρη Ουγγαρέζου

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά παρουσίασε τους συνεργάτες που θα βρίσκονται μαζί της στη νέα τηλεοπτική προσπάθεια. Στο πλευρό της θα είναι ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Δέσποινα Τσώκου.

Λίγο αργότερα, μέσω Skype, στην εκπομπή εμφανίστηκε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος θέλησε να της ευχηθεί καλή επιτυχία για το νέο της ξεκίνημα.

Οι δυο τους διατηρούν στενή φιλική σχέση, ενώ μέχρι και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν συνεργάζονταν, γεγονός που έκανε την επικοινωνία τους ακόμη πιο ξεχωριστή.