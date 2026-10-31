Για τη Φαίη Σκορδά ξεκινά σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της, αφού η ίδια αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ότι η μετακόμισή της στο νέο της σπίτι ολοκληρώθηκε.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη χαρά της με τους τηλεθεατές, μάλιστα αποκαλύπτοντας ότι απόψε θα περάσει την πρώτη της νύχτα στον καινούργιο της χώρο, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα αρχή στην καθημερινότητά της.

«Φαίη πότε θα μετακομίσεις με το καλό για να κοιμηθείς στο νέο σου σπίτι;» ρώτησε ο Άρης Καβατζίκης.

Με τη σειρά της η Φαίη Σκορδά απάντησε: «Έκανα τη μετακόμιση, σήμερα θα κοιμηθώ. Σήμερα η πρώτη μέρα. Νέες αρχές για το καλό».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, η Φαίη Σκορδά μίλησε ανοιχτά για την προσωπική ζωή της και τα σχέδια για το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη με τον οποίο είναι ζευγάρι τα τελευταία πέντε χρόνια και μοιράζονται την ίδια στέγη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Όπως εξήγησε, ο γάμος τους παραμένει στα σχέδιά τους, με την ίδια να επιθυμεί μια πολύ προσωπική τελετή, μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ στη συνέχεια θέλουν να γιορτάσουν την ευτυχισμένη στιγμή με τους φίλους τους. Μάλιστα, αποκάλυψε πως αρχικά υπολόγιζαν να παντρευτούν στα τέλη Αυγούστου, ωστόσο οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν και πλέον ο στόχος είναι η άνοιξη, με ορίζοντα το καλοκαίρι.

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