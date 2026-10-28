Φαίη Σκορδά: Μετακομίζει με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη λίγο πριν τον γάμο τους

Η Φαίη Σκορδά μετρά αντίστροφα για τη στιγμή που θα ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με την παρουσιάστρια να βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών.

Συγκεκριμένα, η ίδια καλείται να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τη νέα της εκπομπή στο Σαββατοκύρικο του ΑΝΤ1, «For You», τον προγραμματισμό του γάμου, αλλά και την μετακόμιση, αφού αυτή την περίοδο ετοιμάζει το σπίτι που θα μείνει με τον μέλλοντα σύζυγό της.

Το νέο σπίτι της Φαίης Σκορδά και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση της βίλας παλάτι, που έχει αναλάβει εξολοκλήρου ο σύντροφος της παρουσιάστριας, ειδικά όταν συνοδεύεται από μεγάλες εργασίες γενικής ανακαίνισης, σίγουρα μπορεί να πάρει μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που αρχικά είχε υπολογιστεί.

Σε βίντεο που ανέβασε η Φαίη Σκορδά στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, δείχνει κάποια πλάνα από το πακετάρισμα των πραγμάτων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δικό της σπίτι, ενώ την βοήθειά τους προσφέρουν και στενοί της φίλοι, οι οποίοι ήρθαν για να της κάνουν τη διαδικασία πιο εύκολη.

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Λαμπερή πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 – «Πρώτη φορά για μένα στο Σαββατοκύριακο»