Μία πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή διανύει η Φαίη Σκορδά αφού σε λίγο καιρό ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον άνθρωπο με τον οποίο είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι σήμερα και παρά τα πειράγματα από τους συνεργάτες της στο Buongiorno, η παρουσιάστρια δεν είχε διαψεύσει την είδηση αλλά ούτε και επιβεβαιώσει. Σήμερα, Τετάρτη 4/3 ωστόσο, θέλησε να κάνει ένα σχόλιο γεμάτο νόημα με αφορμή το εξώφυλλο του περιοδικού Hello.

Η απάντηση της Φαίης Σκορδά για τον γάμο της

Φ.Σ: Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!

Β.Π: Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα…

Φ.Σ: Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω.

Β.Π: Ο καθένας λέει ότι θέλει. Η αρμόδια να μιλήσει είσαι εσύ, όταν είναι θα μας πεις, αν είναι και εφόσον είναι.

Φ.Σ: Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωρίστηκαν το 2021 από κοινούς γνωστούς. Η αγάπη για την Ιταλία ήταν αυτή που τους ένωσε. Τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο αρχιτέκτονας έχουν σπουδάσει στη γειτονική χώρα και έχουν ζήσει για αρκετό διάστημα εκεί.

Το ζευγάρι αναμένεται να παντρευτεί το επόμενο διάστημα με πολιτικό γάμο σε πολύ στενό κύκλο.

govastiletto.gr – Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά τον αρχιτέκτονα σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη