Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε ένα μυστικό ταξίδι στο Μιλάνο, καθώς ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τις ημέρες που πέρασε στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας.

Η γνωστή παρουσιάστρια ταξίδεψε στο Μιλάνο μαζί με τον αρχιτέκτονα αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ωστόσο επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική ζωή της και τις κοινές εμφανίσεις τους. Άλλωστε, η ίδια έχει αποφασίσει τα τελευταία χρόνια να προστατεύει την καθημερινότητά της και να μοιράζεται μόνο όσα εκείνη επιθυμεί.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε από το ταξίδι της αποκαλύπτουν όμορφες στιγμές από την παραμονή της στην πόλη. Σε μια από αυτές ποζάρει στους φωτισμένους δρόμους του Μιλάνου, κάτω από τα εντυπωσιακά φώτα που κοσμούν το κέντρο της πόλης, απολαμβάνοντας μια βραδινή βόλτα.

Παράλληλα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της εκεί, όπως ένα ιταλικό πρωινό με cappuccino και croissant, δείχνοντας ότι εκτός από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, βρήκε χρόνο να χαλαρώσει και να απολαύσει την ατμόσφαιρα της πόλης.

Ωστόσο, το ταξίδι της στο Μιλάνο δεν είχε μόνο χαλαρές στιγμές. Η Φαίη Σκορδά έδωσε το «παρών» και σε ένα από τα πιο λαμπερά events της μόδας, αφού βρέθηκε στο fashion show του οίκου Dolce & Gabbana για τη συλλογή Fall/Winter 2026. Μάλιστα, η ίδια κοινοποίησε φωτογραφίες τόσο από την πρόσκλησή της, όσο και από το χώρο της επίδειξης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fay Skorda (@fayskorda)

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Μίλησε πρώτη φορά για το γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον αέρα του Buongiorno