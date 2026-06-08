Στο Μονακό βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της Αλέξανδρος Αθανασιάδης, πραγματοποιώντας μια σύντομη, αλλά ξεχωριστή απόδραση.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο διάσημο πριγκιπάτο για να παρακολουθήσει από κοντά αγώνα της Formula 1 Monaco Grand Prix, συνδυάζοντας την αγωνιστική δράση με στιγμές χαλάρωσης και βόλτες στα γραφικά σημεία της περιοχής.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από την εμπειρία τους.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισαν εικόνες από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν, γαστρονομικές επιλογές, αλλά και πλάνα από τον αγώνα που παρακολούθησαν.

Παρότι η Φαίη Σκορδά προτιμά να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η συγκεκριμένη απόδραση φανέρωσε μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη ζωή της.

Η σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη μετρά πλέον αρκετά χρόνια, ενώ όσοι βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι κάνουν λόγο για μια από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της κοινής τους πορείας.

Το ταξίδι στο Μονακό αποτέλεσε μια ευκαιρία για ξεκούραση και κοινές εμπειρίες, με το ζευγάρι να απολαμβάνει κάθε στιγμή μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Η αντίδραση στις ευχές της Κατερίνας Καινούργιου