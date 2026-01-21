Η Φαίη Σκορδά δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τα δημοσιεύματα που γράφτηκαν μετά την απουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου από το πλατό τις τελευταίες δύο μέρες.

Η παρουσιάστρια του Mega εξήγησε ότι ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της είχε μια μικρή αδιαθεσία, γι’ αυτό και δεν βρέθηκε στο στούντιο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, ο ίδιος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη Φαίη Σκορδά για να χαιρετήσει την ομάδα.

«Με τον κακό καιρό και μια μικρή αδιαθεσία, ο Ανδρέας λείπει αυτές τις μέρες και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Διαβάζω κάποια πικρόχολα και άσχημα σχόλια, και με πήρε και η μητέρα μου να με ρωτήσει τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος απλά δεν είναι καλά αυτές τις μέρες. Αύριο ή μεθαύριο θα είναι ξανά μαζί μας», είπε η Φαίη, δείχνοντας την απογοήτευσή της για τις φήμες.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε με έντονο ύφος: «Εντάξει… ντροπή. Όλοι μας τον αγαπάμε πολύ», κλείνοντας με ένα μήνυμα στήριξης προς τον συνεργάτη της.

Govastiletto.gr – Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξανά εκτός της εκπομπής «Buongiorno» – Τι είπε η Φαίη Σκορδά