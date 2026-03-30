Στην εκπομπή Buongiorno τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τέταρτο γάμο του Ανδρέα Μικρούτσικου με τη σύντροφό του, Έλενα Μαστραγγελή.

Η Φαίη Σκορδά έκανε μία αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση.

Όλα ξεκίνησαν από μια ερώτηση στο τηλεπαιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος»: «Ποιος Έλληνας παρουσιαστής που μας λέει καλημέρα αλά ιταλικά ετοιμάζεται για τον 4ο γάμο;». Κανείς από τους παίκτες δεν βρήκε την απάντηση, η οποία, όπως αποκάλυψε η Μαρία Μπεκατώρου, αφορούσε τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο, ο Μικρούτσικος σχολίασε με χιούμορ: «Για τον 4ο δεν κατάλαβαν. Παντρεύτηκα; Μη λες 4ος».

Τότε, η Φαίη Σκορδά πρόσθεσε: «Εγώ είμαι πολύ διακριτική, αλλά… Θα παντρευτείς, αφού μου το έχει πει η Ελένη».

Ο παρουσιαστής απάντησε με χαμόγελο: «Τώρα κάνω πρόβες για κουστούμι για να παραβρεθώ στο γάμο της Φαίης».

