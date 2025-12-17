Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε χθες, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου το βράδυ, μια αστεία στιγμή με τον γάτο της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε, το ζωηρό γατάκι της ανέβηκε στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, με την παρουσιάστρια να προσπαθεί να το βοηθήσει να κατέβει με χιουμοριστικό τρόπο.

«Γιατί; Γιατί; Γιατί; Τι έπαθες; Να σε βοηθήσω να κατέβεις; Σου μιλάω», λέει η Φαίη απευθυνόμενη στο τετράποδο, το οποίο βρέθηκε ανάμεσα στα κλαδιά και τα στολίδια του δέντρου, προκαλώντας γέλια στους ακολούθους της.

Πριν από λίγους μήνες, η Φαίη Σκορδά μετακόμισε μαζί με τους δύο γιούς της σε νέα μονοκατοικία στο Παλαιό Ψυχικό, με vintage αισθητική και ιδιαίτερη προσοχή στη διακόσμηση.

Μέσα από τα social media, η παρουσιάστρια έχει μοιραστεί αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από το σπίτι της, που συνδυάζει ζεστές ξύλινες λεπτομέρειες, μεγάλα φωτεινά δωμάτια και άνετη θέα στον κήπο, δημιουργώντας ένα γουστόζικο και φιλόξενο περιβάλλον.