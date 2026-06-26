Με χιούμορ σχολίασε η Φαίη Σκορδά τις εντατικές προετοιμασίες για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, ο οποίος πραγματοποιείται αυτό το τριήμερο στην Πάρο.

Η παρουσιάστρια, που θα δώσει το «παρών» στις εκδηλώσεις μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αναφέρθηκε στον βαθμό οργάνωσης της γαμήλιας διοργάνωσης με αφορμή την πρόβλεψη του καιρού για το νησί.

Όπως αποκάλυψε, οι καλεσμένοι έλαβαν αναλυτικές οδηγίες για κάθε στάδιο του τριήμερου εορτασμού, από τα ωράρια μέχρι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, γεγονός που την εντυπωσίασε.

«Μιλάμε για το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Έχουν κάνει τέτοια προετοιμασία… Έκανα δέκα λεπτά να διαβάσω τις οδηγίες και τις επιλογές. Τι θα γίνει την Παρασκευή, τι ώρα… Τρομοκρατήθηκα, λέω, “δεν θα παντρευτώ ποτέ”», είπε γελώντας η Φαίη Σκορδά.

Το σχόλιό της προκάλεσε χαμόγελα στο πλατό, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου έχει οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια, καθώς οι εορτασμοί εκτείνονται σε τρεις ημέρες με διαφορετικές εκδηλώσεις για τους εκατοντάδες καλεσμένους.

Govastiletto.gr – Γάμος Αθηνάς Οικονομάκου: Εφοπλιστές και ΝΒΑ στην Πάρο