Η εκπομπή «Buongiorno» ξεκίνησε, το πρωί της Τετάρτης 7/1, με ευχές με την Φαίη Σκορδά να στέλνει on air τις καθιερωμένες ευχές της σε όσους γιορτάζουν.

Αρχικά, η παρουσιάστρια του Mega απευθύνθηκε σε όλους τους εορτάζοντες, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει μια ιδιαίτερα προσωπική και τρυφερή αναφορά στον γιο της, λέγοντας:

«Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στον Γιάννη μου. Με κοροϊδεύει ο Γιάννης μου λέει “Γιαννάκη..” και έχει γίνει ολόκληρος…».

