Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί το οριστικό φινάλε του «Buongiorno» και η Φαίη Σκορδά αναχώρησε για τον πρώτο καλοκαιρινό της προορισμό.

Λίγη ώρα μετά την αυλαία της εκπομπής στο Mega, η παρουσιάστρια βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έχοντας στο πλευρό της τον αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, προκειμένου να προλάβουν την πτήση τους με προορισμό την Πάρο.

Η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί για να δώσει το «παρών» στους γαμήλιους εορτασμούς της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella, οι οποίοι κορυφώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο με τη γαμήλια τελετή.

Στο αεροδρόμιο, η παρουσιάστρια συνάντησε την κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» του Open. Παρότι ευγενική και χαμογελαστή, επέλεξε να μη μιλήσει μπροστά στην κάμερα, διατηρώντας χαμηλούς τόνους μετά το συναισθηματικά φορτισμένο φινάλε της εκπομπής της.