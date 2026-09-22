Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή της στον ΑΝΤ1 έκανε η Φαίη Σκορδά, η οποία βρέθηκε σε βραδινή εκδήλωση και δεν απέφυγε τις τηλεοπτικές κάμερες που την περίμεναν.

Οι δημοσιογράφοι της ευχήθηκαν για το νέο τηλεοπτικό της ξεκίνημα, με την παρουσιάστρια να απαντά με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο: «Καλή αρχή παιδιά σε όλους! Καλή αρχή! Εύχομαι να μην ήρθατε για εμένα».

Όταν, μάλιστα, δέχτηκε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να αναλάβει εκπομπή το Σαββατοκύριακο, η Φαίη Σκορδά προτίμησε να μην αποκαλύψει περισσότερα, περιοριζόμενη σε ένα σύντομο: «Πολλά φιλιά».

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με την παρουσιάστρια να κρατά κλειστά τα χαρτιά της για τα επόμενα τηλεοπτικά της σχέδια.

Η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της διαδρομή. Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το κανάλι, η παρουσιάστρια επέστρεψε σε έναν σταθμό με τον οποίο έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της επαγγελματικής της πορείας.

Ο ΑΝΤ1 αποτέλεσε για αρκετά χρόνια το τηλεοπτικό της σπίτι και η νέα συνεργασία έρχεται να επαναφέρει τη Φαίη Σκορδά σε ένα γνώριμο περιβάλλον, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή ρόλο που θα έχει στο πρόγραμμα του σταθμού.

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