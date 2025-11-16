Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Φαίη Σκορδά έκανε μια guest εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου 15/11, στο fashion show της Christina Zafeiriou για την άνοιξη – καλοκαίρι 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια φόρεσε μια λαμπερή δημιουργία και περπάτησε στην πασαρέλα.

Η Φαίη Σκορδά κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις με το περπάτημά της και μαγνήτισε όλα τα βλέμματα.

Το govastileto.gr βρέθηκε στην επίδειξη μόδας και απαθανάτισε τη Φαίη Σκορδά στην πασαρέλα.

Στο fashion show βρέθηκε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος ανέβασε βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram με την εμφάνιση της Φαίης Σκορδά.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

