Φαίη Σκορδά – Σάκης Ρουβάς: Η κοινή εμφάνισή τους σε βραδινή έξοδο που έκλεψε τις εντυπώσεις

Για την περίσταση, η Φαίη Σκορδά επέλεξε ένα κομψό σατέν φόρεμα σε απαλή ροζ απόχρωση, με λεπτές τιράντες και ιδιαίτερες λεπτομέρειες στο τελείωμα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνα πέδιλα και λευκή τσάντα, ενώ κράτησε τα μαλλιά της σε χαλαρό updo, αφήνοντας το look της να κινηθεί σε κομψούς και ρομαντικούς τόνους.

Από την πλευρά του, ο Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός, επιλέγοντας ένα μπλε κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο και pocket square σε ροζ απόχρωση.

Οι δυο τους στάθηκαν δίπλα δίπλα για τους φωτογράφους, χαρίζοντας κοινά στιγμιότυπα από τη βραδιά.

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή στον ΑΝΤ1