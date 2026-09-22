Φαίη Σκορδά – Σάκης Ρουβάς: Η κοινή εμφάνισή τους σε βραδινή έξοδο που έκλεψε τις εντυπώσεις

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Η Φαίη Σκορδά και ο Σάκης Ρουβάς συναντήθηκαν σε βραδινή έξοδο. Η παρουσιάστρια και ο τραγουδιστής πόζαραν στο φωτογραφικό φακό για την εκδήλωση του Kilian Paris, ένα γαλλικό οίκο αρωμάτων που ιδρύθηκε από τον Killian Hennessy.
Μάλιστα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά, στην οποία το σκηνικό είχε διαμορφωθεί με έντονη βραδινή αισθητική και την επιγραφή «Midnight Espresso» να δεσπόζει στο βίντεο.
Για την περίσταση, η Φαίη Σκορδά επέλεξε ένα κομψό σατέν φόρεμα σε απαλή ροζ απόχρωση, με λεπτές τιράντες και ιδιαίτερες λεπτομέρειες στο τελείωμα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνα πέδιλα και λευκή τσάντα, ενώ κράτησε τα μαλλιά της σε χαλαρό updo, αφήνοντας το look της να κινηθεί σε κομψούς και ρομαντικούς τόνους.
Από την πλευρά του, ο Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός, επιλέγοντας ένα μπλε κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο και pocket square σε ροζ απόχρωση.
Οι δυο τους στάθηκαν δίπλα δίπλα για τους φωτογράφους, χαρίζοντας κοινά στιγμιότυπα από τη βραδιά.
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