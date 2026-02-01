Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Κιλκίς για ένα σύντομο ταξίδι στο πατρικό της σπίτι, περνώντας το Σαββατοκύριακο ανάμεσα σε στιγμές ηρεμίας και ανάμνησης.

Η παρουσιάστρια του MEGA μοιράστηκε στο Instagram στιγμές από τη θέα που απολαμβάνει από το μπαλκόνι της, αλλά και από τις χαλαρές στιγμές της μπροστά στο τζάκι, δίνοντας στους θαυμαστές της μια γεύση από την ιδιαίτερη πατρίδα της.

Το ταξίδι στο Κιλκίς είχε και συγκινητικό χαρακτήρα, καθώς η Φαίη Σκορδά βρέθηκε εκεί για το μνημόσυνο του πατέρα της, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 29ης Ιανουαρίου 2024, σε ηλικία 72 ετών, και η Φαίη είχε αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της πατέρα με λόγια γεμάτα αγάπη: «Μπαμπάκα μου σ’ αγαπώ».

Govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Αποκάλυψε από ποια θεατρική παράσταση έφαγε «πόρτα» – «Τώρα θα το πω!»