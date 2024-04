Το Make a Wish (Κάνε μια Ευχή Ελλάδος) το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, πραγματοποίησε τον καθιερωμένο ετήσιο περίπατο Walk of Wishes 2024 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Φυσικά, η Φαίη Σκορδά έδωσε το παρών ως Πρέσβειρα του Make a Wish!

