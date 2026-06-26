Σήμερα είναι το μεγάλο φινάλε Buongiorno στο Mega με τη Φαίη Σκορδά να εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, πήρε θέση μπροστά στις κάμερες και απευθύνθηκε στους τηλεθεατές λέγοντας: «Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή, θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε το 2024, σήμερα θα είναι στη παρέα μας η Μαρίνα Σπανού».

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά είπε την «τελευταία καλημέρα», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εκπομπής που, όπως όλα έδειχναν, θα ήταν γεμάτη αναμνήσεις, συναισθήματα και αποχαιρετισμούς.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της παρουσιάστριας, καθώς οι εξελίξεις γύρω από το τηλεοπτικό της μέλλον βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Δείτε το απόσπασμα:

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Το μήνυμα της αρχισυντάκτριας του Buongiorno