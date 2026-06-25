Αρχικά, ο Νίκος Γεωργιάδης δήλωσε: «Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για την πρωινή ζώνη γενικότερα. Νομίζω ότι ούτε η ίδια η Φαίη Σκορδά περίμενε, δυστυχώς, αυτή την τροπή. Είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού το απόγευμα της Τετάρτης, το οποίο δεν κράτησε, μάλιστα, και πολλή ώρα. Της ανακοινώθηκε ότι η εκπομπή δε θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν για οικονομικούς λόγους. Ξέρω ότι ενημερώθηκε και όλη της η ομάδα, αμέσως».

Επιπλέον, ο δημοσιογράφος ανέφερε: «Γνωρίζω ότι η Φαίη ενδέχεται να κάνει σύντομα ραντεβού με ένα άλλο σταθμό, που ενδιαφέρεται. Δε θα μου έκανε καθόλου εντύπωση να δω την επιστροφή της στον ΑΝΤ1. Είναι μια προσωπική εκτίμηση αυτή. Σίγουρα όχι φυσικά για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Φαντάζομαι ακόμα η Φαίη δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς αυτό που έχει συμβεί, αν και η Φαίη είχε όρο στο συμβόλαιό της ότι έπρεπε να είχε ενημερωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου, πράγμα το οποίο δεν έγινε με αποτέλεσμα πολλοί να πιστεύουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάνω που λέγαμε όλοι ότι θα συνεχίσει, όπως και άλλες εκπομπές στην πρωινή ζώνη, με μεγάλη μείωση, τελικά βρέθηκε εκτός καναλιού».

govastiletto.gr – Η πρώτη ανάρτηση της Φαίης Σκορδά μετά το τέλος του «Buongiorno» στο Mega