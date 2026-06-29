Στην Πάρο ταξίδεψε μετά το τέλος της εκπομπής της στο Mega, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Φαίη Σκορδά καθώς ήταν καλεσμένη στο τριήμερο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella.

Η γνωστή παρουσιάστρια συνοδευόμενη από τον σύντροφό της και γνωστό αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη τίμησαν το ζευγάρι που αντάλλαξε όρκους αγάπης και πίστης σε μία ιδιωτική τελετή με θέα του Αιγαίο.

Η παρουσιάστρια, η οποία έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στα προσωπικά της, αυτή τη φορά θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές εικόνες από το ταξίδι τους στις Κυκλάδες.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Φαίη Σκορδά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει μαζί με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή δίπλα του.

«Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη, όρκους αιώνιας πίστης, φίλους, ωραίες συναντήσεις και λίγες νότες ξεγνοιασιάς… Η ζωή είναι στιγμές!», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fay Skorda (@fayskorda)

Η σχέση της Φαίης Σκορδά και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη μετρά αρκετά χρόνια, με τους δύο να έχουν καταφέρει να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, το ζευγάρι σκεφτόταν το επόμενο βήμα στη σχέση του και έναν ανοιχτό γάμο, ωστόσο πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο ενός πιο κλειστού μυστηρίου, με ανθρώπους από τον στενό οικογενειακό και φιλικό τους κύκλο.

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Αγκαλιά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στο γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου