Η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 πλησιάζει, καθώς η παρουσιάστρια βρίσκεται στην τελική ευθεία των προετοιμασιών για το νέο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της, με τίτλο «FOR YOU».

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με την ίδια να μοιράζεται ήδη μικρές στιγμές από την προετοιμασία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μήνυμα της Φαίης Σκορδά μετά τη συνέντευξη

Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως μόλις είχε ολοκληρώσει μια συνέντευξη με έναν καλεσμένο, με τον οποίο πέρασε πολύ όμορφα.

Χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του, εξέφρασε την ελπίδα της να απόλαυσε και εκείνος τη συζήτησή τους.

«Μόλις τελειώσαμε με μια συνέντευξη και πέρασα υπέροχα με αυτόν τον καλεσμένο, ελπίζω να πέρασε κι αυτός. Θα μας δείτε το Σάββατο στον ΑΝΤ1, στο For You, να μας περιμένετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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