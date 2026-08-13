Η Φαίη Σκορδά έχει αφήσει, μετά το τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, για λίγο στην άκρη τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι, γεμίζοντας τις ημέρες της με ταξίδια, θάλασσα και όμορφες στιγμές.

Άλλοτε έχοντας στο πλευρό της τους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη, και άλλοτε τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η παρουσιάστρια επιλέγει διαφορετικούς προορισμούς για τις καλοκαιρινές αποδράσεις της. Μετά την Πάφο και τη Ρόδο, αυτή τη φορά σειρά είχε η Νάξος, ένα νησί που συνδυάζει την κυκλαδίτικη ομορφιά με τη γαστρονομία και τους πιο χαλαρούς ρυθμούς των διακοπών.

Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στο νησί, δίνοντας μια μικρή γεύση από τις ημέρες της εκεί. Βόλτες στα γραφικά σημεία της Νάξου, στιγμές χαλάρωσης και φυσικά τοπικές λιχουδιές είχαν την τιμητική τους.

Από το ταξίδι της δεν θα μπορούσε να λείπει και μια επίσκεψη στην περίφημη Πορτάρα, το επιβλητικό μαρμάρινο μνημείο που δεσπόζει στο νησάκι Παλάτια και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Νάξου. Ένα τοπίο που ειδικά την ώρα που ο ήλιος χαμηλώνει αποκτά ακόμη πιο ατμοσφαιρική όψη και γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ναξιώτικου φωτογραφικού άλμπουμ.

Χωρίς αυστηρό πρόγραμμα και με διάθεση να χαρεί τις μικρές απολαύσεις του καλοκαιριού, η Φαίη Σκορδά συνεχίζει τις διακοπές της, κρατώντας ως αναμνήσεις εικόνες από το Αιγαίο, αγαπημένα πρόσωπα και εκείνες τις ανέμελες στιγμές που κάνουν τον Αύγουστο ξεχωριστό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fay Skorda (@fayskorda)

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