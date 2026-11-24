Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Φαίη Σκορδά το βράδυ της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της παρουσίας της στο MadWalk 2026.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τις φήμες που την ήθελαν να παρουσιάζει το DWTS, αλλά και για τον επερχόμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

«Εγώ παιδιά ξέρω ότι το Dancing with the Stars θα το κάνει η Ζέτα Μακρυπούλια. Αυτό γνωρίζω και αυτό είχα ακούσει», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά, διαψεύδοντας τις φήμες που ήθελαν την ίδια στο τιμόνι της παρουσίασης.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην καθημερινότητά της, αλλά και στον ελεύθερο χρόνο που έχει πλέον στη διάθεσή της, καθώς τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή της προβάλλεται μόνο τα Σαββατοκύριακα.

«Ακόμα δεν το έχω ζήσει αυτό. Φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό θα έχω μια χαλαρότητα. Δεν ξέρω αν φταίνε οι ανάδρομοι, αλλά όλο κάτι τυχαίνει. Παρόλα αυτά ο γάμος θα ετοιμαστεί», ανέφερε η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο διατηρεί σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρότι οι δυο τους έχουν επιλέξει να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή από τη δημοσιότητα, η παρουσιάστρια το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να μιλά πιο ανοιχτά για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της.

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι συγκατοικούν εδώ και ενάμιση χρόνο, ενώ εξήγησε πως η απόφαση να παντρευτούν προέκυψε φυσικά μέσα από την κοινή τους καθημερινότητα. Όπως ανέφερε, ο γάμος είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου, ωστόσο οι επαγγελματικές και προσωπικές της υποχρεώσεις δεν της επέτρεψαν να ασχοληθεί με την προετοιμασία όπως θα ήθελε.

Η παρουσιάστρια έχει εκφράσει την επιθυμία της να πραγματοποιηθεί ένας θρησκευτικός γάμος σε πολύ στενό κύκλο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια γιορτή με αγαπημένους φίλους. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει, το μυστήριο τοποθετείται χρονικά την άνοιξη του 2027, πριν από το καλοκαίρι.

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