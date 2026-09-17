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Η Φαίη Σκορδά έχει σήμερα, Πέμπτη 17/9, την ονομαστική εορτή της, με τη γνωστή παρουσιάστρια να δέχεται από το πρωί ευχές από το κοινό της και δώρα από τα κοντινά της πρόσωπα.
Μάλιστα, ένα από αυτά που αποκάλυψε ήταν το δώρο που της έκανε ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, το οποίο έχει ξεχωριστή σημασία για την ίδια.
Πιο συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε αρχικά δύο εικόνες με τα λουλούδια που της έστειλε η νέα επαγγελματική της οικογένεια, ο ΑΝΤ1, ευχαριστώντας πολύ τον σταθμό για την κίνησή του.
Στη συνέχεια, ανέβασε άλλη μια ανθοδέσμη που έλαβε, για την οποία αν και δεν αποκάλυψε τον αποστολές, άφησε να εννοηθεί πως είναι ο μέλλοντας σύζυγός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης.
Η ίδια σημείωσε στο Instagram story της: «Αγάπη μου».
govastiletto.gr – Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1! H επίσημη ανακοίνωση του σταθμού