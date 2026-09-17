Πιο συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε αρχικά δύο εικόνες με τα λουλούδια που της έστειλε η νέα επαγγελματική της οικογένεια, ο ΑΝΤ1, ευχαριστώντας πολύ τον σταθμό για την κίνησή του.

Στη συνέχεια, ανέβασε άλλη μια ανθοδέσμη που έλαβε, για την οποία αν και δεν αποκάλυψε τον αποστολές, άφησε να εννοηθεί πως είναι ο μέλλοντας σύζυγός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης.

Η ίδια σημείωσε στο Instagram story της: «Αγάπη μου».

govastiletto.gr – Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1! H επίσημη ανακοίνωση του σταθμού