Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, ολοκληρώνεται το Buongiorno στο MEGA, με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της να αποχαιρετούν τους τηλεθεατές έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν.

Η απόφαση του σταθμού να μην συνεχιστεί η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή από τη νέα σεζόν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Η παρουσιάστρια είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένη για τους συνεργάτες της, οι οποίοι καλούνται πλέον να αναζητήσουν νέα επαγγελματική στέγη σε μια χρονική περίοδο όπου οι περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές έχουν ήδη ολοκληρώσει τη στελέχωση των πάνελ τους για τη νέα σεζόν.

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής της, Κατερίνα Πόθα, λίγες ώρες πριν την τελευταία εκπομπή, προχώρησε σε μια ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook για να αποχαιρετήσει τον κόσμο που τους στήριξε και τους αγάπησε.

Η ανάρτηση της αρχισυντάκτριας της Φαίης Σκορδά

«Με τα τελευταία ξυπνητήρια της σεζόν ήρθαν στο μυαλό μου όλα πάλι από την αρχή…

Ένας κύκλος κλείνει αύριο, αλλά αν το σκεφτείς, αυτή είναι η δουλειά του κύκλου τελικά. Σας ευχαριστώ όλους μαζί κι έναν έναν χωριστά για όλα!!!

Εμείς θα πάμε παρακάτω κρατώντας μόνο τα καλά που ζήσαμε, τους ανθρώπους που γνωρίσαμε, τα γέλια, τις χαρές, τα νεύρα, τις φωνές, το άγχος, τα νούμερα…

Μαζί με όλα αυτά εγώ κρατάω στην αγκαλιά μου και κάτι ακόμα κι έτσι θα θυμάμαι για πάντα με πολλή πολλή αγάπη αυτήν την εκπομπή σταθμό στη ζωή μου… την εκπομπή στην οποία έγινα μαμά!!! Buona notte», έγραψε χαρακτηριστικά.

Για του λόγου το αληθές…

govastiletto.gr -Φαίη Σκορδά: Τα επόμενα βήματα της παρουσιάστριας μετά το ξαφνικό τέλος του «Buongiorno»