Η Φαίη Σκορδά φαίνεται πως ζει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, αφού ετοιμάζεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Αν και γενικά προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το τελευταίο διάστημα δεν κρύβει τη χαρά της, με τον γάμο τους να πλησιάζει.

Με αφορμή τις πασχαλινές ημέρες, η παρουσιάστρια ταξίδεψε στα Άνω Πορεία Σερρών, επιλέγοντας να περάσει τις γιορτές σε ένα πιο ήρεμο και οικογενειακό περιβάλλον.

Η άφιξή της στο χωριό δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στους κατοίκους.

Αυτή τη φορά, στο πλευρό της βρισκόταν και ο σύντροφός της, τον οποίο πολλοί ήθελαν να γνωρίσουν από κοντά. Το παραδοσιακό σπίτι της παρουσιάστριας γέμισε από φίλους, συγγενείς και γνωστούς που έσπευσαν να της ευχηθούν τόσο για το Πάσχα, όσο και για τον επικείμενο γάμο.

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά έκανε και ένα μικρό «άνοιγμα» προς το κοινό της, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον σύντροφό της, επιβεβαιώνοντας έτσι με τον πιο άμεσο τρόπο την ευτυχία που βιώνει.

