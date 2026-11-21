Σε μια απρόσμενη εξομολόγηση προχώρησε η Φαίη Σκορδά στον αέρα της εκπομπής της «For You» στον ΑΝΤ1, αφήνοντας αιχμές κατά της ΕΡΤ και της αντιμετώπισης που, όπως η ίδια υποστηρίζει, λαμβάνει από συγκεκριμένα στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης. Η παρουσιάστρια δήλωσε χαρακτηριστικά πως έχει δεχτεί «block» από την ΕΡΤ, αποδίδοντας αυτή τη στάση στην κριτική που έχει ασκήσει κατά καιρούς σε αποφάσεις και επιλογές του σταθμού.

Αφορμή για την τοποθέτησή της αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αναφορικά με την αποχώρηση του Λάκη Λαζόπουλου από την πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Δήμου Αθηναίων. Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το παρασκήνιο της υπόθεσης, η Φαίη Σκορδά μίλησε ανοιχτά για τη δική της εμπειρία, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως την περασμένη χρονιά είχε πραγματοποιήσει και η ίδια μια αντίστοιχη συζήτηση με τον Δήμαρχο.

Η Φαίη Σκορδά δεν έκρυψε τη διαφωνία της με τη λογική που, κατά την άποψή της, επικρατεί σε ορισμένες περιπτώσεις στη δημόσια τηλεόραση, τονίζοντας πως όσοι εργάζονται σε αυτήν, οφείλουν να αποδέχονται την κριτική, καθώς υπηρετούν έναν δημόσιο θεσμό. Παράλληλα, σχολίασε όσα φαίνεται πως προηγήθηκαν της απόφασης του Λάκη Λαζόπουλου να μη συμμετάσχει στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, εκφράζοντας την κατανόησή της για τη στάση του.

«Το κακό εδώ δεν είναι ότι είναι δημόσια τηλεόραση, αλλά ότι κάποιοι θεωρούν πως η δημόσια τηλεόραση είναι δική τους και δουλεύουν σε ιδιωτική τηλεόραση. Δουλεύουν σε έναν θεσμό. Σήμερα π.χ. είναι ο Δημήτρης και η Φαίη και αύριο είναι ο Άρης και η Δέσποινα. Πρέπει να δεχόμαστε και την κριτική. Τώρα κατανοώ τον Λάκη Λαζόπουλο. Προφανώς έγιναν κάποιες κουβέντες και δεν είχαν πάρει την άδεια και το ok με τη σφραγίδα από επάνω. Άρχισαν να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, και ο Λάκης είπε “εγώ αποχωρώ και κάντε αυτό που νομίζετε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση που είχε κάνει η ίδια με τον Χάρη Δούκα την περασμένη χρονιά

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, συνδέοντας την υπόθεση του Λάκη Λαζόπουλου με μια συζήτηση που είχε κάνει η ίδια με τον Χάρη Δούκα την περασμένη χρονιά.

Όπως άφησε να εννοηθεί, υπήρχε ενδεχόμενο συνεργασίας ή συμμετοχής της σε κάποια εκδήλωση, το οποίο τελικά δεν προχώρησε. Η ίδια εκτίμησε ότι η στάση της ΕΡΤ ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν έχει προσωπικό πρόβλημα με κανέναν.

«Τώρα φαντάζομαι επειδή είχα κάνει και πέρυσι μία συζήτηση με τον Χάρη Δούκα, που είναι ευγενέστατος, ότι και εγώ έφαγα block στην ΕΡΤ. Φαντάζομαι ότι δεν συνεχίστηκε για φέτος λόγω ΕΡΤ. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα».

Η παρουσιάστρια θέλησε, πάντως, να ξεκαθαρίσει ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους των τηλεοπτικών σταθμών με τους οποίους έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Έχω συνεργαστεί με όλα τα κανάλια και έχω άριστες σχέσεις με όλους τους ανθρώπους με όλα τα κανάλια. Είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Η τωρινή ΕΡΤ δεν με πολυσυμπαθεί γιατί μάλλον δεν θέλουν την κριτική. Έχουμε πει, όμως, ότι η ΕΡΤ κάνει εξαιρετικά σήριαλ τα τελευταία χρόνια, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορείς να μην τα σχολιάσεις».

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