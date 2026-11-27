Η Φαίη Σκορδά άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε με τον φίλο της, Γιώργο Ντάβλα και τον τραγουδιστή Άκη Δείξιμο, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα μικρό μουσικό γλέντι.

Η Φαίη Σκορδά δεν δίστασε να πάρει μέρος στο τραγούδι, όταν η ατμόσφαιρα έγινε πιο γιορτινή.

Το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που επέλεξαν

Τα μικρόφωνα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους, με τον Γιώργο Ντάβλα και τον Άκη Δείξιμο να δίνουν τον ρυθμό.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, οι τρεις τους τραγουδούν το «Ανήκω σε μένα», μία από τις γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή, τραγουδώντας και χαμογελώντας μαζί με την παρέα της.

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Η αφιέρωση του Γιώργου Ντάβλα στη Φαίη Σκορδά

Ο Γιώργος Ντάβλας συνόδευσε το βίντεο με μια αφιέρωση στη Φαίη Σκορδά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον Άκη Δείξιμο, ο οποίος συμμετείχε στο τραγούδι.

«Αφιέρωση στην Φαίη Σκορδά. Ανήκω σε μένα. Με τον εξαιρετικό Άκη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει μια πιο χαλαρή πλευρά της παρουσιάστριας, μακριά από το τηλεοπτικό πλατό και τις καθημερινές της υποχρεώσεις.

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