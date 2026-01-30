Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για τον ρόλο της ως μητέρα προχώρησε η Φαίη Ξυλά, αποκαλύπτοντας τις ανησυχίες που είχε όταν ο γιος της άρχισε να βγαίνει μόνος του. Η γνωστή ηθοποιός παραδέχθηκε πως, για ένα διάστημα, ένιωθε την ανάγκη να τον παρακολουθεί διακριτικά στις πρώτες του εξόδους, προκειμένου να καταπολεμήσει τον δικό της φόβο και να νιώσει σίγουρη για την ασφάλειά του.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι ο ανήλικος γιος της ξεκίνησε να κάνει κάποιες βόλτες με τους φίλους του στην Κέρκυρα, όπου παραθέριζαν το καλοκαίρι, με τη Φαίη Ξυλά να εκφράζει την ανησυχία της, δεδομένου ότι το παιδί της είναι ακόμα μικρό σε ηλικία.

«Ήδη τώρα που τον αφήνω στην Κέρκυρα να κυκλοφορεί μόνος του, στην αρχή έκανα παρακολούθηση. Θα με ακούσει τώρα ορίστε τι μου κάνεις. Φάνη, με κατέστρεψες αυτή τη στιγμή. Αυτό να κοπεί, δεν πρέπει να το δει το παιδί μου. Είναι μικρούλης και στην αρχή τον παρακολουθούσα λίγο για να δω, ξέρει να γυρίσει; Παράλληλα, με σταματούσε ο κόσμος και έλεγα “μην μου μιλάτε τώρα, κάνω παρακολούθηση”. Πήγαινα το καλοκαίρι με το καπέλο μου και παρακολουθούσα να δω πού θα πάει, να δω αν θα πάει όντως στο σουβλατζίδικο και εάν ξέρει τον δρόμο» είπε η ηθοποιός στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Δείτε το βίντεο:

