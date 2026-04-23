Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε η Φαίη Ξυλά, το πρωί της Τετάρτης 23/04, όπου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και την καθημερινότητά της ως μητέρα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον γιο της, Πάρη, ο οποίος μεγαλώνει και πλέον βρίσκεται σε μια ηλικία όπου η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται όλο και πιο ουσιαστική. Όπως εξήγησε, η σχέση τους είναι πολύ στενή, με έντονες στιγμές, αλλά και πολλή αγάπη, αφού όπως είπε, συχνά διαφωνούν, αλλά αυτό δεν τους απομακρύνει, αντίθετα τους φέρνει πιο κοντά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο διατηρούν καλές σχέσεις, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ισορροπημένη ανατροφή του παιδιού τους.

Παρά τον χωρισμό τους, έχουν καταφέρει να κρατήσουν μια ήρεμη και συνεργατική στάση, κάτι που όπως φαίνεται, λειτουργεί θετικά για τον γιο τους.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε και για την καριέρα της, τονίζοντας πως δεν θεωρεί ότι η εμφάνισή της έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις επιλογές που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Όπως ανέφερε, την ενδιαφέρουν κυρίως οι ρόλοι που την εκφράζουν, ενώ αυτή την περίοδο δίνει έμφαση στο θέατρο.

Η συνέντευξή της έδωσε μια πιο προσωπική εικόνα της ζωής της, δείχνοντας πώς ισορροπεί ανάμεσα στη μητρότητα και την επαγγελματική της πορεία.

