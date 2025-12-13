Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επίσημες εμφανίσεις, η σχέση της πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον προσωπικό της στυλίστα, Fancy James, είναι βαθιά φιλική και οικογενειακή.

Ο James, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην εφημερίδα «Secret» και τη Σάσα Σταμάτη, μίλησε με λόγια θαυμασμού για την πρέσβειρα, αποκαλώντας την «άγγελο» και στήριγμά του. Η κ. Γκίλφοϊλ, που βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο με τις εμφανίσεις της, έχει βρει έναν πιστό σύμμαχο στον στυλίστα της, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον διορισμό της στην Ελλάδα.

Πώς είναι ως προσωπικότητα η Κίµπερλι;

Είναι η καλύτερη, αξιαγάπητη. ‘Οσον αφορά τη δουλειά, µαθαίνω από εκείνη, τη θαυµάζω: τον επαγγελµατισµό της, τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγµατα. Είναι τόσο ισχυρή και ταυτόχρονα τόσο γλυκιά. Είναι ο άγγελός µου, είµαι πολύ χαρούµενος που την έχω στη ζωή µου, είναι το στήριγµά µου. Ό,τι και αν συµβεί, της το λέω και θα βρει λύση. Όταν ανησυχώ για το τι θα επακολουθήσει, εκείνη έχει ήδη βρει λύση για εµένα. Είναι από τα πιο καταπληκτικά άτοµα και χαίροµαι πολύ που οι Έλληνες θα τη γνωρίσουν. Είναι η πιο θαυµάσια σκληρά εργαζόµενη γυναίκα. ‘Εχει όλα τα σωστά στοιχεία. Έχουμε την καλύτερη πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ. Το βιογραφικό της είναι τόσο εκτενές, είναι καταπληκτικό, και είµαι χαρούµενος που οι Έλληνες έχουν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν. Τα πάντα: το στυλ της, το εργασιακό ήθος της, όλα …

Θέλετε να µάθετε ελληνικά; Και ποιες λέξεις ξέρετε;

OK, ξέρω το «καληµέρα», «καλησπέρα», «ευχαριστώ», «αγάπη µου» … «Αγάπη µου» είναι το καλύτερό µου. Το λατρεύω το «αγάπη µου»!

Σας φλερτάρουν στην Ελλάδα;

Το χρειάζοµαι αυτό, ανυποµονώ. Θέλω να µε φλερτάρουν. ∆ηλαδή περιµένω τον καλύτερο Έλληνα άνδρα! Αφού όλοι οι άνδρες που έχω δει στην Ελλάδα έχουν καταπληκτική εµφάνιση, είναι ψηλοί, σέξι … Ω, Θεέ µου, ναι! Μάλλον θα βρω το καλύτερο αγόρι µου στην Ελλάδα.

Θέλετε να ερωτευθείτε στην Ελλάδα;

Με όλους αυτούς τους όµορφους και γοητευτικούς κυρίους εδώ, γιατί όχι; Ναι.

Ποιος πολιτικός σάς αρέσει;

Για να είμαι ειλικρινής, δεν δίνω πολλή σημασία, ζω περισσότερο στον κόσμο της µόδας. Η µόδα είναι η «οµπρέλα» µου. Έτσι, µπορώ να γνωρίσω τους πάντες, αλλά παραµένω αφοσιωµένος στη µόδα.

Μιλήστε µας για τη σχέση σας µε τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Λοιπόν, είναι καλός µου φίλος. Τον γνώρισα στην Ελλάδα, είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και είμαι πολύ χαρούμενος που είναι καλός φίλος και µε την πρέσβη. Έτσι, μαθαίνω τη µουσική από εκείνον, τον ακούω κάθε µέρα και µέσα από τη δουλειά του είναι σαν να βλέπω όλους τους Έλληνες καλλιτέχνες, κάτι που δεν έχω ξαναζήσει στο παρελθόν.

Πείτε µου για τη φιλία σας µε τη Σίλια Κριθαριώτη.

Την αγαπώ τόσο πολύ! Τα πράγµατά της είναι υπέροχα, τα φορέµατά της … Είναι µια θεά. Και γι’ αυτό, κάθε φορά που βλέπω κάτι από αυτά που φτιάχνει, σκέπτομαι: «Αυτό πρέπει να το πάρω για την πρέσβη!». Όλα της τα κοµµάτια είναι µοναδικά. Και εξαιρετικά πολυτελή, αυτό είναι που αγαπώ πιο πολύ στη Σίλια.

