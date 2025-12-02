Η κάμερα του Πρωινού στον ΑΝΤ1 και η δημοσιογράφος Ελένη Παπαδόγια συνάντησαν τον στιλίστα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Fancy James, ο οποίος δεν δίστασε να παρουσιάσει μπροστά στην κάμερα ένα ξεχωριστό χορευτικό.

«Γεια! Πώς είστε; Ευχαριστώ πολύ! Ανυπομονούσα να σας δω. Θα προγραμματίσουμε τη συνέντευξη, απλώς αυτή την περίοδο είμαι τόσο απασχολημένος και τρελαμένος», ανέφερε ο ίδιος με ενθουσιασμό, πριν δείξει τις ιδιαίτερες φιγούρες του.

Ο Fancy James είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα στον χώρο της υψηλής μόδας στις ΗΠΑ, αποκτώντας φήμη μέσα από τη συνεργασία του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που έχει ιδιαίτερη παρουσία στην Ελλάδα.

Με εκκεντρικό στυλ, έντονα χρώματα και glam αισθητική, ο James είναι ο άνθρωπος πίσω από τις λαμπερές εμφανίσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

