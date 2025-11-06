Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

O Fancy James, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό μέσο και συγκεκριμένα στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το’χουμε» στον ΣΚΑΪ.

Μεταξύ άλλων, ο στυλίστας αποκάλυψε λεπτομέρειες για το στυλ αλλά και την προετοιμασία πίσω από κάθε look της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να ετοιμαστεί, κι εγώ φροντίζω να είναι πάντα όλα στην εντέλεια», αναφέρει ο Fancy James. «Η τελειότητα είναι το ζητούμενο για κάθε εμφάνισή της. Φυσικά έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές στην γκαρνταρόμπα της, προκειμένου να την προσαρμόσει για πιο επίσημες, διπλωματικές περιστάσεις».

Η επίσκεψή της στην Ελλάδα, όπως εξηγεί ο ίδιος, είχε και συμβολικό αλλά και στυλιστικό βάρος: «Καθώς ερχόμασταν στην Ελλάδα, της πρότεινα να ενταχθούμε στον ελληνικό τρόπο ζωής έτσι ώστε να δείχνει απολύτως εκθαμβωτική και ταυτόχρονα να βρίσκεται σε λειτουργία διπλωματικής εργασίας».

Η αγάπη της για την Ελλάδα και την Celia Kritharioti

«Η αγαπημένη της Ελληνίδα designer είναι η Celia Kritharioti», λέει με θαυμασμό. «Είναι μια σχεδιάστρια που κάνει τεράστια καριέρα στο εξωτερικό αλλά η έδρα της είναι η Ελλάδα. Τα σχέδιά της με ενθουσιάζουν και εμένα τον ίδιο».

Οι επιλογές του Σαββατοκύριακου

Για τις εμφανίσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου, ο Fancy James αποκάλυψε: «Το Σάββατο επιλέξαμε ένα εντυπωσιακό, μαύρο gown με παγιέτες, που έφερε την υπογραφή του Richard Quinn», σημειώνει ο stylist. «Είναι ένας τεράστιος designer με έδρα το Λονδίνο, που έχει ντύσει ακόμα και τη βασίλισσα Ελισάβετ αλλά και μέλη της βασιλικής οικογένειας. Δεν επιλέχθηκε τυχαία καθώς θέλαμε να η Πρέσβης να εμφανιστεί στην Ελλάδα με styling που αποπνέει royal vibes».

Για τη δεξίωση καλωσορίσματος που ακολούθησε την Κυριακή, η επιλογή κινήθηκε σε μια διαφορετική κατεύθυνση. «Το ασημένιο φόρεμα ήταν ό,τι πρέπει για μια δεξίωση. Σκέφτηκα ότι πρέπει να κρατήσουμε το όλο look κομψό και κλασικό, χωρίς υπερβολές».

Να σημειωθεί πως ο σχεδιαστής που δημιούργησε εκείνο το σχέδιο ήταν ο Giuseppe Di Morabito, από την Ιταλία.

Ο Fancy James για τα σχόλια πως οι εμφανίσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν «εκκεντρικές» και «υπερβολικές» απάντησε. «Δεν θεωρώ πως είναι εκκεντρική», απαντά. «Είναι πρέσβης. Οι εμφανίσεις της πρέπει να προσαρμόζονται στην περίσταση. Ντύνεται ανάλογα με το πού πηγαίνει».

Μάλιστα, εξηγεί τη συμβολική επιλογή της πρώτης ημέρας: «Την ημέρα που έφτασε στην Ελλάδα, φόρεσε ένα μπλε κοστούμι. Το επέλεξα επειδή το μπλε αντιπροσωπεύει την Ελλάδα, την οποία η Πρέσβης λατρεύει».

Και προσθέτει με ειλικρίνεια: «Ο κόσμος πάντα θα έχει κάτι να πει. Δεν μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Το σημαντικό για μένα είναι πως η κυρία Γκιλφόιλ δείχνει υπέροχη σε κάθε εμφάνισή της. Την ίδια στιγμή είναι επαγγελματίας 100% και αυτό το θαυμάζω πολύ. Η επαγγελματική της ηθική είναι απίστευτη».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

