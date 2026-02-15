Ο Νίκος Κοκλώνης κατά της πρεμιέρας του J2US αποκάλυψε πως ο Fancy James, ο άνθρωπος πίσω από τη δημόσια εικόνα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θα συμμετάσχει στα επόμενα επεισόδια του μουσικού show.

Ο παρουσιαστής, απευθυνόμενος στο κοινό, γνωστοποίησε τη νέα προσθήκη, δημιουργώντας αίσθηση στο πλατό και έντονο ενδιαφέρον για το πώς θα ενταχθεί ο Fancy James στη σκηνή του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή του Fancy James στα επόμενα live αναμένεται να προσθέσει διαφορετική ενέργεια και ύφος στο show, ενισχύοντας τη δυναμική της φετινής σεζόν.

«Σου εύχομαι μια βραδιά γεμάτη πολυτέλεια και μια υπέροχη πρεμιέρα απόψε στο J2US. Και μάντεψε; Πολύ πολύ σύντομα θα είμαι και εγώ μαζί σας, πάνω στη σκηνή κάνοντας τα καλύτερα. Τα λέμε σύντομα στην Αθήνα αγαπημένε μου. Να περάσετε υπέροχα», ανέφερε ο Fancy James στην πρεμιέρα του J2US.

