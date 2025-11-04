Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η νέα Πρέσβειρα της Ελλάδας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται πλέον στη χώρα μας και όλοι μιλούν για εκείνη. Ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο λαμπερές δεξιώσεις, το μεσημέρι της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, παρέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αναμφισβήτητα η Γκίλφοϊλ είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα που ξέρει τα τραβά τα βλέμματα. Με στυλ εντυπωσιακό και πιστό στην προσωπικότητά της, ακόμη και αν ορισμένες επιλογές της θεωρούνται εκκεντρικές ή αμφιλεγόμενες από τους κριτικούς μόδας.

Το στυλ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξωστρεφές, υπέρ-λαμπερό και συχνά τολμηρό.

Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το στυλ της;

Ο άνθρωπος που επιμελείται τις εμφανίσεις της Γκιλφόϊλ είναι ο Fancy James.

Είναι σχεδιαστής μόδας και στυλίστας, καθώς και ιδιοκτήτης της Fancy James Boutique, μιας μπουτίκ γυναικείων ρούχων πολυτελείας που βρίσκεται στο Μπόκα Ρατόν της Φλόριντα.

Ανήκει στη νέα σχολή των stylists που δεν ντύνουν απλώς πρόσωπα, αλλά διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά εμφανίζονται στον δημόσιο χώρο.

Το φθινόπωρο του 2025 υπέγραψε το styling της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, της νέας πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, για εξώφυλλο μηνιαίου ελληνικού περιοδικού μόδας. Η φωτογράφιση, με τον διάσημο φωτογράφο Platon, σηματοδότησε την πρώτη της συνέντευξη στη χώρα και ανέδειξε τον Fancy James ως τον άνθρωπο που αντιλαμβάνεται τη μόδα σαν αφήγηση κύρους.

O Fancy James ως σχεδιαστής δημιουργεί τις δικές του συλλογές μόδας, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς με δερμάτινα είδη (“Fancy James Leather Collection”).

Ως στυλίστας δημιουργεί εντυπωσιακά looks για διάφορες περιστάσεις και φωτογραφίσεις.

Το στυλ του χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια, τη φινέτσα και τη θηλυκότητα, με στόχο να κάνει τις πελάτισσές του να αισθάνονται “σαν βασίλισσες”.

Είναι ενεργός στο Instagram, όπου προωθεί την μπουτίκ του και αναδεικνύει το έργο του ως στυλίστας.

Μέσα από τις αναρτήσεις του εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι λατρεύει τα ψηλά τακούνια αφού όπως θα δείτε κι εσείς τα φοράει πολύ συχνά, του αρέσει το ακριβό lifestyle: αυτοκίνητα, ιδιωτικά αεροσκάφη, fashion shows, πάρτι και δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στα glam looks δηλαδή αυτά με παγιέτες και φτερά.

Συνοπτικά, ο Fancy James είναι μια προσωπικότητα στον χώρο της μόδας με επίκεντρο το πολυτελές στυλ και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών styling.

Το Marine Ball στην Αθήνα

Ο Fancy James βρέθηκε στην Αθήνα για το Marine Ball της αμερικανικής πρεσβείας. Επέλεξε μαύρο total look του David Koma, με μακρύ παλτό και πούπουλα, κρατώντας την Balenciaga Hourglass XS Top Handle Bag σε λευκό logo print.

«Honored to be part of such a beautiful evening celebrating the Marine Ball here in Greece» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Fancy James στον Αργυρό

Ο Fancy James βρέθηκε και το βράδυ της Κυριακής στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών προς τιμή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«An elegant evening celebrating the Welcoming Night in honor of Madam Ambassador @kimberlyguilfoyle» έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε.

Φυσικά το glam look της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό το επιμελήθηκε ο ίδιος. Ένα ακόμη λαμπερό outfit που ταίριαζε τόσο στο στυλ της νέας πρέσβειρας όσο και στο κλίμα της βραδιάς.

Φωτογραφίες: Eurokinissi

Με πληροφορίες από: OKmag.gr

