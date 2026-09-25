Για τη μάχη που δίνει ο σύζυγός της, Λούης Καραμάνος, μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του μίλησε η Φανή Χαλκιά στην εκπομπή «Happy Day». Η χρυσή Ολυμπιονίκης εξέφρασε την αισιοδοξία της για τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασής του, τρία χρόνια μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας.

Η Φανή Χαλκιά εξέφρασε την αισιοδοξία της για την κατάστασή του, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «προχωράμε μέρα με τη μέρα». Όπως είπε η ίδια: «Ο σύζυγός μου είναι καλύτερα, προσπαθεί. Τον πιστεύω. Είμαι αισιόδοξη και προχωράμε μέρα μέρα. Το θέμα είναι να βρίσκουμε πάντα όλοι οι άνθρωποι μέσα μας το κίνητρο και τον λόγο να σηκωνόμαστε το πρωί και να λέμε “πάμε, είναι μια υπέροχη μέρα, υπάρχω, ζω, έχω την υγεία μου, μπορώ να κάνω τα πάντα».

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Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Ολυμπιονίκης τον Ιούλιο του 2024 στο Vidcast «Πρώτη Λέξη» είχε μιλήσει για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, η οποία ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου του 2023: «Μου είπαν απλά “ελάτε στο νοσοκομείο ο άντρας σας ακόμη αναπνέει”. Και κάπου εκεί κατέρρευσε ο κόσμος μου. Πίστεψα ότι θα εμένα μονή μου στον κόσμο, με δυο παιδιά».

govastiletto.gr -Φανή Χαλκιά: Η μάχη που δίνει εδώ και 2,5 χρόνια ο σύζυγός της, Λούης Καραμάνος