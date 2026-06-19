Το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου προβλήθηκε στο Happy Day ένα preview απόσπασμα από τη συνέντευξη της Φανής Χαλκιά στην εκπομπή «Μαμά-δες» με παρουσιάστρια την Αλεξάνδρα Δουβαρά,

Στο απόσπασμα αυτό, η Φανή Χαλκιά αναφέρεται στη μάχη που δίνει εδώ και 2,5 χρόνια ο σύζυγός της, Λούης Καραμάνος μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, το γεγονός ότι βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, αλλά και τον τρόπο που τα παιδιά της διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση.

«Πέρα από το ότι είναι ο σύντροφός μου και είναι μία απώλεια προσωρινά πολύ σοβαρή, το σοβαρότερο όλων νομίζω είναι ότι το μεγαλύτερο “παλτό”, το τρώει ο Λούης, στη φάση που είναι. Προσπαθεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery και να έρθει πάλι και να γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά. Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά «γεια, τα λέμε το απόγευμα» και λείπει δυόμιση χρόνια, τρία παρά» αναφέρει η Φανή Χαλκιά για την περιπέτεια υγείας που περνά ο Λούης Καραμάνος.

«Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω, την ανασφάλεια που ζούνε, “τύπου θα γυρίσω πίσω”; Αυτό ήτανε πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι. Και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο, ή να βάζανε τη μαμά μου που ήτανε σπίτι να με πάρει… Είχανε μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά-σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το «βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο» και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια» εξηγεί σε άλλο σημείο για το πώς αυτό επηρέασε τα παιδιά τους.

Η σχέση της Φανής Χαλκιά και του Λούη Καραμάνου ξεκίνησε στις αρχές του 2017, παρότι γνωρίζονταν αρκετά χρόνια. Μόλις έναν μήνα μετά τη “νέα αρχή”, η χρυσή Ολυμπιονίκης έμεινε έγκυος στον πρώτο τους γιο ενώ τον Απρίλιο του 2020 απέκτησαν και τον δεύτερο γιο τους.

Πριν 2,5 χρόνια ο επιχειρηματίας υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και έκτοτε νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης.

Να σημειώσουμε η εκπομπή «Μαμά-δες» θα προβληθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου.

govastiletto.gr -Φανή Χαλκιά: Σοκάρει για το πρόβλημα υγείας του συζύγου της, Λούη Καραμάνου