Άλλο ένα καλλιτεχνικό σχήμα, από τις νυχτερινές πίστες της Αθήνας, «διαλύθηκε», πριν η χειμερινή σεζόν τελειώσει, με την Φανή Δρακοπούλου να αποχωρεί από το νυχτερινό μαγαζί που εμφανιζόταν μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη και τους ONE, όπως αποκάλυψε σήμερα, Παρασκευή 16/1, η εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή, ο λόγος πίσω από την αποχώρηση της τραγουδίστριας είναι ο εξής: «Τσακώθηκαν, η Φανή έφυγε από το μαγαζί, οι δικές μου πληροφορίες είναι σε σχέση με το κομμάτι το οικονομικό. Πολλά μπορούν να αλλάξουν».

Ενώ, σχετικά με την αντικατάστασή της: «Η αντικαταστάτρια της Φανής είναι η Χριστίνα Κιτσούλη». Τότε, η Φαίη Σκορδά είπε από την μεριά της: «Με ενημέρωσαν ότι έχει γίνει unfollow με τον Γιώργο Τσαλίκη και την Φανή Δρακοπούλου».

