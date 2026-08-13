Ο Φάνης Λαμπρόπουλος άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του, προκειμένου να απολαύσει μερικές ημέρες ξεκούρασης.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Ροδοδάφνης, κοντά στο Αίγιο, όπου διατηρεί το σπίτι της οικογένειάς του.

Αν και στο παρελθόν είχε συνδέσει το όνομά του με τη Μεθάνη μέσα από χιουμοριστικά βίντεο και αναφορές, η πραγματική του καταγωγή είναι από την ευρύτερη περιοχή του Αιγίου.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Φάνης Λαμπρόπουλος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές του. Στις φωτογραφίες παρουσίασε διάφορες γωνιές του σπιτιού, την αυλή, αλλά και τον εξωτερικό χώρο όπου βρίσκεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο σε λαδί απόχρωση.

Ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι, μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

«Επιτέλους διακοπές», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, δίνοντας μια μικρή γεύση από το καλοκαίρι του στον τόπο όπου μεγάλωσε.

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