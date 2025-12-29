Ένα απίθανο και άκρως κωμικό περιστατικό από την προσωπική του ζωή μοιράστηκε ο Φάνης Μουρατίδης στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε μια αναπάντεχη βιντεοκλήση με τον Morgan Freeman, ο οποίος λίγο αργότερα θα αποθέωνε τη σειρά Maestro μέσα από τα social media. Ωστόσο, η συζήτηση πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν στην εικόνα εμφανίστηκε… ο γιος του.

Όπως περιέγραψε, γύρω στις 11:30 το βράδυ δέχτηκε τηλεφώνημα από φίλους του στους Παξούς, οι οποίοι του είπαν πως υπάρχει κάποιος που θέλει να του μιλήσει. «Ξαφνικά ανοίγω την κλήση και βλέπω μπροστά μου τον Morgan Freeman. Το σοκ ήταν τεράστιο. Μου μιλούσε ο απόλυτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκπληξη, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο πριν κλείσουν την επικοινωνία, ο διάσημος ηθοποιός του ζήτησε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, με τον Φάνη Μουρατίδη να του τραγουδά το “Happy Birthday”. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο γιος του, ακούγοντας τα… αγγλικά του πατέρα του, εμφανίστηκε εκνευρισμένος στο χώρο.

«Βγαίνει έξω και μου λέει “τι έπαθες σήμερα με τα αγγλικά σου;”», περιέγραψε γελώντας. Ο ηθοποιός του έκανε νόημα να πλησιάσει στην κλήση, με τον μικρό να εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα… φορώντας μόνο το σώβρακό του. «Βλέπει τον Morgan Freeman και λέει απλώς “ωχ, ο Morgan”. Η εικόνα ήταν μαγική», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν ο Morgan Freeman κάνει τη δημόσια ανάρτηση για το Maestro, κάτι που –όπως τόνισε– αποτέλεσε τεράστια τιμή για όλους τους συντελεστές της σειράς.

