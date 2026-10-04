Για μια επαγγελματική επιλογή που έκανε σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο και τελικά μετάνιωσε, μίλησε ο Φάνης Μουρατίδης.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως υπήρξε μία και μοναδική φορά στην καριέρα του που αποφάσισε να αναλάβει μια δουλειά με αποκλειστικό κριτήριο την αμοιβή.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Τύπος TV», εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε οικονομική ανασφάλεια και θεώρησε πως η συγκεκριμένη επιλογή θα τον βοηθούσε.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική, καθώς ούτε η δουλειά εξελίχθηκε όπως περίμενε, ούτε κατάφερε να χαρεί τα χρήματα που έβγαλε από αυτήν.

«Εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι»

«Μία φορά μόνο! Ο λόγος που το έκανα ήταν γιατί είχα οικονομική αγωνία. Έκανα αυτό το ολίσθημα. Και το λέω έτσι γιατί ούτε η δουλειά καρποφόρησε, ούτε χάρηκα τα λεφτά, μου προξένησαν ”δυσθυμία”. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εμπειρία αυτή, όπως ανέφερε, του έδωσε ένα σημαντικό μάθημα για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αντιμετωπίζει τη δουλειά του.

Για τον ίδιο, η επαγγελματική επιτυχία δεν συνδέεται απαραίτητα με έναν μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο ή με την προβολή του ονόματός του.

«Δεν έχω θεωρητική γνώση, αλλά εμπειρική. Έχω πάθει και έχω μάθει. Πρέπει να καώ για να καταλάβω… Εκεί συνειδητοποίησα, λοιπόν, ότι επιτυχία, για εμένα, είναι η δυνατότητα της επιλογής. Να μπορώ να επιλέγω ποια δουλειά είναι πιο κοντά σε αυτό που θα με κάνει να είμαι χαρούμενος, όχι να μου δώσει την αίσθηση ότι θα είμαι ”καραπρωταγωνιστής”. Εμένα με νοιάζει να είμαι ένας αξιοπρεπής ρόλος και να πηγαίνω με όρεξη στη δουλειά μου», τόνισε.

«Η βασική αξία είναι τι αφήνεις στη μνήμη του θεατή»

Ο Φάνης Μουρατίδης αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει για έναν ηθοποιό η θέση του ονόματός του στη μαρκίζα. Όπως ξεκαθάρισε, ότι δεν ήταν ποτέ κάτι που τον απασχόλησε ιδιαίτερα, αρκεί να υπάρχει αξιοπρέπεια και δίκαιη αντιμετώπιση.

«Είμαστε άνθρωποι της δουλειάς, ωραία η μαρκίζα, το καταλαβαίνω. Θες μια θέση που να μη σε υποτιμάει. Αυτό είναι θέμα αξιοπρέπειας και αξιοκρατίας. Όμως, υπήρξε παράσταση στη ζωή μου όπου ηθοποιός έπαιζε μόνο δώδεκα λεπτά και εμείς μιάμιση ώρα. Δεν είχε καμία αγωνία για το πού θα μπει το όνομά του στη μαρκίζα. Και ξέρεις γιατί; Γιατί γνώριζε ότι ο θεατής, φεύγοντας από την παράσταση, θα θυμόταν αυτόν», ανέφερε.

Μάλιστα, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα συνάδελφό του που είχε μόλις 12 λεπτά σκηνικής παρουσίας, αλλά στο τέλος της παράστασης δεχόταν το πιο θερμό χειροκρότημα από ολόκληρο το θέατρο.

«Όταν τελείωνε η παράσταση, σηκωνόταν όλο το θέατρο και τον χειροκροτούσε. Η βασική αξία είναι τι αφήνεις στη μνήμη του θεατή. Αν δεν έχει τίποτα να θυμάται από εσένα, τι νόημα έχει η μαρκίζα… Πρώτο όνομα είναι αυτός που ό,τι υπόσχεται στον θεατή, το υλοποιεί και με το παραπάνω. Αυτό είναι αξιοκρατικό», κατέληξε.

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