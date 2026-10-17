Η Victoria’s Secret επαναφέρει το θρυλικό Fantasy Bra στο Fashion Show του 2026, 8 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή του στην πασαρέλα.

Το διάσημο σουτιέν, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, επιστρέφει με μια εντυπωσιακή δημιουργία σε συνεργασία με τον οίκο κοσμημάτων Jacob & Co., η οποία ενδέχεται να γράψει ιστορία, ως η ακριβότερη του είδους της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την επιστροφή του στις 15 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας στα social media ένα βίντεο από τα παρασκήνια και αποκαλύπτοντας μια πρώτη εικόνα της νέας δημιουργίας.

Το Fantasy Bra αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

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Το διαμάντι των 22 εκατομμυρίων δολαρίων

Η νέα δημιουργία ξεχωρίζει για ένα μοναδικό διαμάντι κοπής «Angel-cut», το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, αποτιμάται στα 22 εκατομμύρια δολάρια.

Η εντυπωσιακή του αξία ενδέχεται να καταστήσει το φετινό Fantasy Bra ως το ακριβότερο σουτιέν που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η συνεργασία με τον Jacob & Co. προσδίδει στη δημιουργία ακόμη πιο πολυτελή χαρακτήρα, ενώ οι πρώτες εικόνες έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των φίλων της Victoria’s Secret.

Η επιστροφή ενός εμβληματικού κομματιού

Το Fantasy Bra αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία στην ιστορία των επιδείξεων της Victoria’s Secret. Η επιστροφή του, έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας, σηματοδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή για το Fashion Show του 2026.

Μένει να αποκαλυφθεί ποιο μοντέλο θα φορέσει τη νέα δημιουργία στην πασαρέλα και ποια θα είναι η συνολική της εμφάνιση, όταν παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό.

Οι εμφανίσεις που άφησαν εποχή

Το Fashion Show της Victoria’s Secret έχει συνδεθεί διαχρονικά με το εμβληματικό «Fantasy Bra».

Από την καθιέρωση της επίδειξης το 1995, η εταιρεία παρουσίαζε κάθε χρόνο μοναδικές δημιουργίες, τις οποίες φορούσαν στην πασαρέλα μερικά από τα πιο διάσημα «Αγγελάκια» της. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Claudia Schiffer, Gisele Bündchen και Adriana Lima, οι οποίες έγραψαν τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.

Το πρώτο «Fantasy Bra»

Το 1996, η Victoria’s Secret παρουσίασε το Million Dollar Miracle Bra, αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων, με πρωταγωνίστρια το supermodel Claudia Schiffer. Η δημιουργία ήταν διακοσμημένη με διαμάντια συνολικού βάρους άνω των 100 καρατίων, καθώς και με άλλους ημιπολύτιμους λίθους.

Σε αντίθεση με τις μεταγενέστερες εκδοχές του Fantasy Bra, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν παρουσιάστηκε σε ζωντανή επίδειξη μόδας. Αντίθετα, φωτογραφήθηκε για τις έντυπες διαφημίσεις και τον χριστουγεννιάτικο κατάλογο της Victoria’s Secret.

Red Hot Fantasy Bra: Το εσώρουχο των 15 εκατομμυρίων δολαρίων

Το «Red Hot Fantasy Bra», που φόρεσε η Gisele Bündchen στο fashion show της Victoria’s Secret το 2000, έχει καταγραφεί ως το ακριβότερο εσώρουχο που έχει δημιουργηθεί ποτέ.

Η εντυπωσιακή δημιουργία ήταν διακοσμημένη με περισσότερους από 1.300 πολύτιμους λίθους, ανάμεσά τους ρουμπίνια από την Ταϊλάνδη, συνολικού βάρους 300 καρατίων.

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Sexy Splendor Fantasy Bra: Η δημιουργία των 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Gisele Bündchen φόρεσε το «Sexy Splendor Fantasy Bra» της Victoria’s Secret, μια εντυπωσιακή δημιουργία αξίας 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων, διακοσμημένη με ρουμπίνια και διαμάντια.

Παρά την εντυπωσιακή του αξία, δεν ξεπέρασε το «Red Hot Fantasy Bra and Panty», το οποίο φόρεσε η ίδια στο fashion show του 2000. Με κόστος 15 εκατομμυρίων δολαρίων, το συγκεκριμένο σετ κατέκτησε μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως το ακριβότερο εσώρουχο που κατασκευάστηκε ποτέ.

gisele bündchen opening the victoria’s secret 2005 fashion show wearing $12.5 million ‘sexy splendor’ fantasy bra https://t.co/6yQmetmd8B — ✭ (@badestoutfit) October 15, 2026

Πόσο κόστισαν τα Fantasy Bra ανά τα χρόνια

Karolina Kurkova – 2006: 6,5 εκατομμύρια

Selita Ebanks – 2007: 4,5 εκατομμύρια

Adriana Lima – 2008: 5 εκατομμύρια

Marisa Miller – 2009: 3 εκατομμύρια

Adriana Lima – 2010: 2 εκατομμύρια

Miranda Kerr – 2011: 2,5 εκατομμύρια

Alessandra Ambrosio – 2012: 2,5 εκατομμύρια

Candice Swanepoel – 2013: 10 εκατομμύρια

Adriana & Alessandra – 2014: 2 εκατομμύρια το καθένα

Lily Aldridge – 2015: 2 εκατομμύρια

Jasmine Tookes – 2016: 3 εκατομμύρια

Lais Ribeiro – 2017: 2 εκατομμύρια

Elsa Hosk – 2018: 1 εκατομμύριο

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Το φετινό show της Victoria’s Secret

Οι «Άγγελοι» της Victoria’s Secret ετοιμάζονται να κατακτήσουν ξανά την πασαρέλα με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τα εμβληματικά φτερά τους, ενώ τη λάμψη της βραδιάς θα συμπληρώσουν ζωντανές μουσικές performances.

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Η ημερομηνία και η ώρα της επίδειξης

Το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η έναρξη έχει οριστεί για τις 4:30 μ.μ. ώρα Ειρηνικού (PT), δηλαδή στις 7:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ET).

Το Λος Άντζελες υποδέχεται το show

Έπειτα από δύο συνεχόμενες χρονιές στη Νέα Υόρκη, η Victoria’s Secret μεταφέρει φέτος την επίδειξή της στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram στις 16 Ιουλίου, με την εταιρεία να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η αναμονή έλαβε τέλος — η επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret επιστρέφει! Φέτος, μεταφέρουμε το σόου στην πόλη που αποτελεί την κοιτίδα της λάμψης, της δόξας και των ειδώλων… το Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Άλλωστε, είναι η Πόλη των Αγγέλων (City of Angels)».

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Ποια μοντέλα θα περπατήσουν στην πασαρέλα

Στις 16 Ιουλίου, η Victoria’s Secret επιβεβαίωσε την επιστροφή της Gigi Hadid στο Fashion Show του 2026.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του brand στο Instagram, το μοντέλο εμφανίζεται μέσα από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου να λέει: «Μπείτε μέσα Αγγελάκια, πάμε στο Λος Άντζελες!», προτού στείλει ένα φιλί στην κάμερα.

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Στη φετινή επίδειξη θα συμμετάσχουν επίσης τα μοντέλα: Amelia Gray, Ashley Graham, Anok Yai, Candice Swanepoel, Alex Consani, Paloma Elsesser και Abby Champion, μαζί με άλλες παρουσίες που θα συμπληρώσουν το καστ της διοργάνωσης.

Η Alessandra Ambrosio επιστρέφει στη φετινή πασαρέλα της Victoria’s Secret για την 20ή συμμετοχή της στο εμβληματικό Fashion Show! Το μοντέλο έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση το 2000 και 26 χρόνια μετά, ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία της συνεργασίας της με το διάσημο brand.