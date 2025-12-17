Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου, ο φετινός κύκλος του ριάλιτι «Η Φάρμα». Νικητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Ζήκος, ο οποίος μετά από μια απαιτητική και αγωνιώδη τελική μονομαχία, επικράτησε του αντιπάλου του με το εμφατικό 3-0. Ο Ζήκος έδειξε από την αρχή αποφασισμένος να φτάσει στην κορυφή, εξασφαλίζοντας έτσι το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ

Η ανακοίνωση του νικητή από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στο κοινό όσο και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι οποίοι τον χειροκρότησαν θερμά. Ο Δημήτρης Ζήκος ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, την παραγωγή και φυσικά τους τηλεθεατές που τον στήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Farm Greece (@farmgreece)

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, μίλησε με λόγια καρδιάς για τον πατέρα του και για τη δύναμη που αντλούσε από τη σκέψη του σε κάθε δύσκολη στιγμή.

«Θέλω να τον κάνω τον πατέρα όσο πιο περήφανο μπορώ. Αφού δεν κατάφερα να τον κάνω όσο ζούσε, τουλάχιστον να το πετύχω τώρα», είπε εμφανώς συγκινημένος ο Δημήτρης Ζήκος.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Ζήκος

Ο 30χρονος Δημήτρης Ζήκος, με καταγωγή από τα Ιωάννινα και επάγγελμα εναερίτης, κατάφερε να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη διαδρομή του στη «Φάρμα».

Από την πρώτη στιγμή, ο δυναμισμός και οι δεξιότητές του τον έφεραν στο προσκήνιο, επιβεβαιώνοντας την αρχική του πρόθεση: να μην είναι ένας απλός συμμετέχων, αλλά ένας πραγματικός αγωνιστής που βασίζεται αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δημιούργησε επίσης μια προσωπική σχέση με τη συμπαίκτριά του Στέλλα, η οποία αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας του εντός της «Φάρμας».

Οι δυο τους ήταν αχώριστοι και αποτελούσαν ένα αχτύπητο δίδυμο μέσα στο παιχνίδι. Όταν δυσκόλευαν τα πράγματα, είτε στο αγωνιστικό είτε στο κομμάτι της συμβίωσης, ο ένας έπαιρνε δύναμη από τον άλλον και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Farm Greece (@farmgreece)

govastiletto.gr-Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώην σύντροφό του, Χρύσα Μιχαλοπούλου που είχε γενέθλια